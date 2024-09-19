В Одесской области критический уровень нарушений со стороны ТЦК — нардеп

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

Депутат отметил, что руководство ТЦК идет на нарушения сознательно, ради увеличения количества мобилизованных и выполнения плана:

— Один высокопоставленный чиновник из этой системы сказал: «Я стою перед дилеммой: я получу по голове, если буду нарушать права граждан, и я получаю по голове, если я не выполню план. Пусть лучше меня бьют по голове за то, что я нарушаю права, чем я завалю план».

Например, только с начала этого года и по август уполномоченный по правам человека получил более полутора тысяч обращений от украинцев о том, что ТЦК нарушает их права. И большинство этих обращений, по словам Сергея Рахманина — из Одесской области и Закарпатья.

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