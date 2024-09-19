В Одесской области критический уровень нарушений со стороны ТЦК — нардеп

Наибольшее количество нарушений со стороны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — в Одесской и Закарпатской областях. Их руководство сознательно идет на это ради выполнения плана мобилизации.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.
Депутат отметил, что руководство ТЦК идет на нарушения сознательно, ради увеличения количества мобилизованных и выполнения плана:
— Один высокопоставленный чиновник из этой системы сказал: «Я стою перед дилеммой: я получу по голове, если буду нарушать права граждан, и я получаю по голове, если я не выполню план. Пусть лучше меня бьют по голове за то, что я нарушаю права, чем я завалю план».
Например, только с начала этого года и по август уполномоченный по правам человека получил более полутора тысяч обращений от украинцев о том, что ТЦК нарушает их права. И большинство этих обращений, по словам Сергея Рахманина — из Одесской области и Закарпатья.
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Еще тезисы из интервью народного депутата:
- Считаю, что нужно снизить предельный возраст призыва с 60 до 50 лет. Но это сложный вопрос;
- Генштаб сказал: пока нет необходимости снизить призывной возраст с 25 до, например, 20 лет;
- Демобилизации не будет, пока не будет отменено военное положение;
- Количество мобилизованных существенно увеличилось, но качество не является достаточным для нужд ВСУ: во-первых, мобилизуют много немолодых людей; во-вторых, часто время на подготовку и обучение вынуждены сокращать;
- Рекрутинг никогда в жизни не решит проблему мобилизации: «Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы бы расплакались».
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