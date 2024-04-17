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Под Одессой устанавливают большие пленочные туннели: для чего

Под Одессой устанавливают большие пленочные туннели: для чего

В поселке Беляевка Одесского района строят большой комплекс пленочных тоннелей, предназначенный для выращивания ягод. Первый урожай голубики планируют собрать уже этим летом, а позже в тоннелях высадят малину.

Об этом сообщают в Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

Инициатором ягодного проекта является предприниматель Сергей Украинец, который получил государственные средства в рамках грантовой программы и теперь сумел воплотить замысел в жизнь.

Отмечают, что тепличный проект не только создаст новые рабочие места и обогатит местный бюджет, но и станет толчком для развития агропромышленного кластера в Одесской области.

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Главная цель комплекса — не только выращивание ягод для реализации в супермаркетах, но и создание инфраструктуры для послеуборочной обработки продукции. Это означает, что благодаря холодильным и специальным установкам ягоды смогут храниться длительное время без потери свежести и вкуса. Такой подход позволит обеспечить постоянный доступ к ягодам в любое время года и удовлетворить спрос потребителей.

По словам предпринимателя Сергея Украинца, такие комплексы — это проверенный европейский опыт. Он дает возможность выращивать и собирать ягоды по регламенту, не зависеть от погодных условий, получать хороший урожай и качественную сортовую ягоду, в отличие от открытого грунта.

На данном этапе идет строительство тепличного комплекса.

Напомним, после временной оккупации части Херсонской и Запорожской областей, Одесчина стала основным поставщиком овощей для всех регионов Украины.

Ранее сообщалось, что на Сухом лимане появятся креветочные фермы. Впервые в Украине правительство приняло решение отдать в аренду предпринимателям часть акватории лимана для выращивания моллюсков и креветок.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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