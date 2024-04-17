Під Одесою встановлюють великі плівкові тунелі: для чого

Про це повідомляють у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Ініціатором ягідного проєкту є підприємець Сергій Українець, який отримав державні кошти в рамках грантової програми і тепер зумів втілити задум у життя.

Зазначають, що тепличний проєкт не лише створить нові робочі місця та збагатить місцевий бюджет, а й стане поштовхом для розвитку агропромислового кластера в Одеській області.

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Головна мета комплексу – не тільки вирощування ягід для реалізації в супермаркетах, а й створення інфраструктури для післязбиральної обробки продукції. Це означає, що завдяки холодильним і спеціальним установкам ягоди зможуть зберігатися тривалий час без втрати свіжості та смаку. Такий підхід дасть змогу забезпечити постійний доступ до ягід у будь-яку пору року та задовольнити попит споживачів.

За словами підприємця Сергія Українця, такі комплекси – це перевірений європейський досвід. Він дає можливість вирощувати і збирати ягоди за регламентом, не залежати від погодних умов, отримувати гарний врожай і якісну сортову ягоду, на відміну від відкритого ґрунту.

На даному етапі триває будівництво тепличного комплексу.

Нагадаємо, після тимчасової окупації частини Херсонської та Запорізької областей, Одещина стала основним постачальником овочів для всіх регіонів України.

Раніше повідомлялося, що на Сухому лимані з’являться креветкові ферми. Уперше в Україні уряд ухвалив рішення віддати в оренду підприємцям частину акваторії лиману для вирощування молюсків і креветок.