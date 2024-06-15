В Одесской области пьяный водитель BMW влетел в электроопору и убил пассажиров (фото)

По сообщению областного управления полиции, авария случилась около полуночи в городе Ананьев.

Предварительно в полиции установили, что 25-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Независимости, на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в придорожную электроопору.

В результате двое пассажиров, 21-летний мужчина и его 19-летняя жена, получили несовместимые с жизнью травмы. Водителя каретой скорой помощи доставили в больницу, где ему диагностировали открытый перелом колена и ушиб головы.

Проверка молодого человека на состояние опьянения показала, что он пьян.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Одессе маршрутка с пассажирами столкнулась с припаркованным грузовиком. Многие пассажиры были травмированы.