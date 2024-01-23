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Под Одессой внедорожник сбил женщину на переходе

Под Одессой внедорожник сбил женщину на переходе

Утром 23 января на автодороге Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши возле села Прилиманское внедорожник наехал на пожилую женщину. Пострадавшую с травмами головы госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водитель внедорожника BMW, двигаясь в направлении Одессы, наехал на женщину-пешехода, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую каретой скорой помощи доставили в областную клиническую больницу, где медики диагностировали ей ушиб мягких тканей затылочного участка и закрытый перелом лобной кости.

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Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение водителю грозит наказание в виде штрафа от 51 до 85 тыс. грн или исправительных работ сроком до двух лет, или ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

На время расследования полицейские поместили транспортное средство на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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