Під Одесою позашляховик збив жінку на переході

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що водій позашляховика BMW, рухаючись у напрямку Одеси, наїхав на жінку-пішохода, коли вона переходила дорогу пішохідним переходом.

Постраждалу каретою швидкої допомоги доправили до обласної клінічної лікарні, де медики діагностували їй забій м’яких тканин потиличної ділянки та закритий перелом лобової кістки.

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Водія перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження водію загрожує покарання у вигляді штрафу від 51 до 85 тис. грн або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На час розслідування поліцейські помістили транспортний засіб на арештмайданчик та призначили низку експертиз.