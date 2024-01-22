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Под Одессой женщина не справилась с управлением авто: пострадали двое малолетних детей

Под Одессой женщина не справилась с управлением авто: пострадали двое малолетних детей

21 января на автодороге Одесса – Ивановка возле села Набережная Усатовской общины Одесского района произошла автотроща – машина на большой скорости перевернулась. Пострадали двое маленьких детей и пожилая женщина.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, водитель легкового автомобиля двигалась на большой скорости в сторону города Одесса. Но не учла дорожную обстановку и не справилась с управлением. В результате чего авто выехало с дороги и перевернулось.

аварія

В автопроисшествии пострадали две дочери женщины семи и трех лет и пожилая мать. С разными травмами их доставили в больницу.

Как сообщили в полиции, водитель проверен на состояние алкогольного опьянения – она была трезвая.

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За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение, предусматривается наказание в виде штрафа от 51 до 85 тысяч гривен либо исправительными работами, либо арестом, либо ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Назначен ряд экспертиз и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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