В Березовке извлекли из смертельной ловушки собаку, а в Одессе не дали погибнуть крошечным котятам (фото)

Как известно, довольно часто сотрудникам Службы спасания приходится оказывать помощь не только пострадавшим людям, но и оказавшимся в сложной ситуации братьям нашим меньшим. Два таких случая имели место и сегодня.

Так, по сообщению областного управления ГСЧС, первый случай произошел в городе Березовке. Там в выгребную яму провалилась маленькая собака. Спасателей вызвала случайная прохожая.

Чтобы вызволить животное из смертельной ловушки, специалистам ГСЧС пришлось поднимать домкратом бетонную плиту, а затем – спускаться в выгребную яму на веревке. Обессиленного щенка удалось спасти. Его передали женщине, которая пообещала заботиться о нем.

А в Одессе тревожный сигнал в Службу спасения поступил с улицы Академика Филатова. Там люди услышали жалобное мяуканье, доносившееся с крыши четырехэтажного здания.

Прибывшие спасатели нашли на чердаке четырех недавно родившихся котят. Пушистиков сняли с крыши и передали заботливым жильцам.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе пожарные спасли домашнего пса, упавшего с балкона шестого этажа.

Также смотрите наш фоторепортаж с марша в защиту животных, который состоялся в Одессе в воскресенье, 5 сентября.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области