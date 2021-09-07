Новости Одессы и Одесской области

В Березовке извлекли из смертельной ловушки собаку, а в Одессе не дали погибнуть крошечным котятам (фото)

В Березовке извлекли из смертельной ловушки собаку, а в Одессе не дали погибнуть крошечным котятам (фото)

Как известно, довольно часто сотрудникам Службы спасания приходится оказывать помощь не только пострадавшим людям, но и оказавшимся в сложной ситуации братьям нашим меньшим. Два таких случая имели место и сегодня.

Так, по сообщению областного управления ГСЧС, первый случай произошел в городе Березовке. Там в выгребную яму провалилась маленькая собака. Спасателей вызвала случайная прохожая.

Чтобы вызволить животное из смертельной ловушки, специалистам ГСЧС пришлось поднимать домкратом бетонную плиту, а затем – спускаться в выгребную яму на веревке. Обессиленного щенка удалось спасти. Его передали женщине, которая пообещала заботиться о нем.

спасение щенка2

спасение щенка3

А в Одессе тревожный сигнал в Службу спасения поступил с улицы Академика Филатова. Там люди услышали жалобное мяуканье, доносившееся с крыши четырехэтажного здания.

Прибывшие спасатели нашли на чердаке четырех недавно родившихся котят. Пушистиков сняли с крыши и передали заботливым жильцам.

спасенные котята

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе пожарные спасли домашнего пса, упавшего с балкона шестого этажа.

Также смотрите наш фоторепортаж с марша в защиту животных, который состоялся в Одессе в  воскресенье, 5 сентября.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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