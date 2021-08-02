В Одессе пожарные спасли пса, упавшего с 6-го этажа (фото)

Как рассказали в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни. Животное упало на крышу балкона второго этажа. Спасатели сняли собаку при помощи трехколенной лестницы. При этом, как отметили в ГСЧС, пес повел себя довольно мужественно и не испугался своих спасителей.

Спасенного питомца передали обеспокоенным хозяевам, которые сразу же отправились в ветеринарную клинику, чтобы удостовериться, что с их любимцем все в порядке.

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области