Операция «Кошка»: одесситы спасли усатую «экстремалку», 3 дня просидевшую на дереве (видео)

Вчера, 16 января, в одесском микрорайоне Таирова неравнодушные местные жители с третьей попытки спасли кошку, которая залезла на высокий тополь возле многоэтажек на улице Ильфа и Петрова, и не могла спуститься.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, животное просидело на дереве три дня. Все это время несчастная громко звала на помощь. И все эти дни одесситы искали способы, как помочь животному. Они вызывали пожарных, но две предыдущие попытки снять усатую экстремалку с дерева оказались безуспешными, так как длины пожарных лестниц явно не хватало.

Вчера во двор заехала очередная машина ГСЧС, и на этот раз лестница оказалась подходящей. Но когда спасатель уже подбирался к кошке, она упала с дерева. Но жильцы предусмотрительно растянули покрывало, и кошка упала в него и сразу же пустилась наутек. Позже беглянку поймали и доставили в ветклинику.



Фото: Odessa online

Видео: Odessa online и Иа Одессит

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