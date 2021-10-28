Под Одессой мальчика увезли в больницу с пикой в боку: подробности

27 октября 2021 г. в селе Корсунцы 12 летний мальчик упал на пики забора. Чтобы не вызвать кровотечения, в больницу его доставили прямо с фрагментом забора в теле.

О несчастном случае стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Село Корсунцы непосредственно примыкает к Суворовскому району Одессы. Там вчера вечером 12 летний мальчик перебирался через забор, оступился и упал боком прямо на металлические пики ограды.

Чтобы освободить мальчика, спасатели распилили забор

Для спасения ребенка местные жители вызвали медиков и спасателей. Были опасения, что, если просто снять мальчика с забора, может возникнуть сильное кровотечение. Поэтому медики скорой и спасатели приняли решение везти пострадавшего в больницу вместе с фрагментом забора в теле.

Для этого ограду пришлось распилить специнструментом, затем мальчика на руках перенесли в карету скорой помощи и та доставила его в больницу.

Во время оказания помощи мальчик был в сознании и держался молодцом.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в одесском Преображенском парке серьезно травмировалась 5-летняя девочка – ей оторвало часть фаланги пальца правой руки во время катания на детской горке.

А 24 октября, в селе Струмок Белгород-Днестровского района Одесской области под колесами легкового авто погиб 10-летний ребенок.