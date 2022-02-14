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Под Одесской ОГА митинговали рыбаки: чего добиваются? (фото)

Под Одесской ОГА митинговали рыбаки: чего добиваются? (фото)

Сегодня, в понедельник, 14 февраля 2022 года, возле здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко прошел митинг профессионашльных рыбаков Днестра и Днестровского лимана.

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Около 50 участников акции держали в руках плакаты с надписями «Не отнимайте будущее у наших семей» и «Мы имеем право на труд». Они выстроились возле входа и перекрыли дорогу моторными лодками.

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По словам протестующих, они вышли на митинг из-за того, что порядка 200 человек остались без работы из-за абсурдного распределения квот на отлов рыбы рыбпредприятиям, а чиновники игнорируют их обращения.

Как объяснили рыбаки, последний раз квоты распределялись на все предприятия Украины на 5 лет, а в прошлом году этот термин истек. Была создана соответствующая комиссия и распределились эти квоты на всю Украину, в том числе – на Одесскую область.

В итоге из 600 предприятий, которые имеют право ловить рыбу промысловым способом, осталось только 400, то есть из списка «выпали» 200 предприятий, в том числе 7 – из Одесской области.

«Здесь собрались 6 предприятий, они вылавливают от 100 до 700 тонн рыбы каждый год. Предприятиям не дали квоту, потому что они не поймали 2 кг, 20 или 30 кг рыбы и им запретили весь промысел. При этом, есть форс-мажорные обстоятельства – уменьшилась популяция раков. Порядка 200 семей остались без работы»,

– пояснил глава общественной организации «Рыбалки Днестра и Днестровского лимана» Александр Крючок.

Также рыбаки пообещали, что если руководство области их не услышит, они пойдут на крайние меры и перекроют трассу в районе села Маяки.

Позже стало известно, что четырех представителей рыбаков пригласили в ОГА. С ними общались чиновники.

По словам вице-губернатора области Олега Муратова, он знает об их проблеме и попросил два дня на ее решение.

Как сообщала «Одесская жизнь», в субботу, 12 февраля, под зданием Одесской ОГА намеревались провести митинг представители пророссийской партии «Держава». Но осуществить свои планы им помешали проукраинские активисты.

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Фото Телеграм-канала «Одесса сейчас», «7 канала» и 8News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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