Новости Одессы и Одесской области

Под Краматорском погиб 28-летний защитник из Одесской области

Под Краматорском погиб 28-летний защитник из Одесской области

Белгород-Днестровский район получил еще одно печальное известие о потере земляка — на фронте погиб 28-летний солдат Виктор Шевелев. 

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Виктор Шевелев погиб 25 декабря 2023 года у поселка Терны Краматорского района, Донецкой области. Во время боя защитник получил несовместимые с жизнью ранения.

«Виктор стремился сделать этот мир лучше и отдал за это свою жизнь, мужественно и героически защищая наше спокойствие и страну, до конца оставаясь преданным военной присяге, на верность украинскому народу. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям нашего защитника. В этот горький момент разделяем горе Вашей семьи и вместе с Вами склоняем голову в глубокой скорби. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — сочувствуют родным и близким Виктора в громаде.

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Прощание с погибшим героем состоится в четверг, 4 января, в Сергеевке, в доме №6 на улице Школьная.

Сегодня, 3 января, Шабовская громада прощается с Николаем Корниенко, сыном Украины, отдавшим свою жизнь за ее независимость и свободу.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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