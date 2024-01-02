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Воевал два месяца: под Купянском погиб доброволец из Одесской области

Воевал два месяца: под Купянском погиб доброволец из Одесской области

Затишанская громада Одесской области скорбит —  на войне погиб житель села Скинешоры Владимир Бердага. Он ушел на фронт добровольцем всего два месяца назад. 

В Затишанской громаде рассказали, что Владимир сам обратился в Территориальный центр комплектования, хотя по состоянию здоровья мог не идти в армию.

Владимир Бердага служил гранатометчиком в Первом механизированном батальоне. Мужественно исполняя военный долг, погиб 26 декабря 2023 года во время выполнения боевых задач вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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Односельчане говорят:

«Не суждено нашему воину встретить свое 34-летие, которое он должен был отметить на следующий день – 27 декабря.

Как рассказала родная тетя Владимира, Ирина, он словно чувствовал нехорошее. Потому что за несколько дней до гибели позвонил по телефону всем родным, близким, друзьям… Словно прощался перед тяжелым боем…».

У погибшего осталась мать и три младших брата.

О дне и времени прощания с Владимиром обещают сообщить позже.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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