В Одесской области простятся с морским пехотицем, погибшем в бою

Об этом сообщили на странице Шабовской сельской тергромады.

В сообщении говорится, что старший матрос Николай Корниенко родился 20 ноября 1985 года, а погиб во время выполнения боевого задания, во время которого получил ранения несовместимые с жизнью. Погиб морской пехотинец 28 декабря 2023 возле села Тягинка, Бериславского района, Херсонской области. Это населенный пункт на правом берегу Днепра, расположенный напротив левобережных Крынок, где удерживают плацдарм Силы обороны Украины. Снабжение наших защитников там как раз идет из Тягинки. И в нее же эвакуируют раненых.

Разделяем ваше горе и склоняем голову в глубокой скорби вместе с вами. Герои не умирают, они навсегда останутся в наших сердцах, –

сочувствуют родным и близким Николая в громаде.

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Прощание с погибшим героем состоится 03 января. В 11:00 кортеж прибудет в родительский дом защитника в с. Шабо, ул. Первомайская, 11.

В 12:00 состоится чин отпевания в Свято-Николаевской церкви (ул. Центральная 29).

Жителей громады просят отдать честь и с уважением провести героя в последний путь:

Просим жителей громады выйти для создания живого коридора.