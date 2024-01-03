Під Краматорськом загинув 28-річний захисник з Одеської області

Про це повідомили у Білгород-Дністровській районній держадміністрації.

Віктор Шевельов загинув 25 грудня 2023 року у селища Терни Краматорського району, Донецької області. Під час бою захисник отримав несумісні із життям поранення.

“Віктор прагнув зробити цей світ кращим і віддав за це своє життя, мужньо та героїчно захищаючи наш спокій та країну, до кінця залишаючись відданим військовій присязі, на вірність українському народу. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям нашого захисника. У цей гіркий момент поділяємо горе Вашої родини і разом із Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях”, – співчувають рідним та близьким Віктора у громаді.

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Прощання із загиблим героєм відбудеться у четвер, 4 січня, у Сергіївці, у будинку №6 на вулиці Шкільна.

Сьогодні, 3 січня, Шабівська громада прощається з Миколою Корнієнком, сином України, який віддав своє життя за її незалежність та свободу.