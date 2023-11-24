Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода

Под Одессой водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода

Вечером на Овидиопольской дороге Мерседес сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пострадавший скончался на месте. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Автопроисшествие произошло вечером 23 ноября на перекрестке улицы Спрейса на Овидиопольской дороге.

Полицейские установили, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito наехал на пешехода, когда тот пересекал проезжую часть дороги на красный сигнал светофора. Пострадавшему на место происшествия была вызвана карета скорой помощи, но, к сожалению, медики диагностировали смерть мужчины.

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Водителя проверили на наличие алкоголя, он был трезв.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В рамках уголовного производства следователи назначили ряд экспертиз. Следствие продолжается.

В полиции напомнили о правилах дорожного движения в темноте

  • В темное время суток водителям следует быть максимально внимательными и двигаться с такой скоростью, чтобы суметь вовремя отреагировать на смену дорожной обстановки.
  • Пешеходы должны пересекать дорогу в установленных для этого местах и на зеленый свет светофора, убедившись, что водители их заметили и останавливаются.
  • В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно нужно пользоваться одеждой или аксессуарами со светоотражающими элементами.

За игнорирование сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами и невыполнение других правил дорожного движения, предусмотрена ответственность по ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа или общественных работ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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