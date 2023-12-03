Новости Одессы и Одесской области

На дорогах Одесской области погибли пешеход и водитель легковушки

На дорогах Одесской области погибли пешеход и водитель легковушки

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесском и Белгород-Днестровском районах Одесской области, где трагически погибли пешеход и водитель легкового авто.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Под Одессой автоцистерна задавила пешехода

Смертельное ДТП произошло вечером субботы, 2 декабря, в поселке Хлебодарском под Одессой.

По предварительной информации правоохранителей, водитель грузовика DAF с полуприцепом-цистерной совершил наезд на пешехода, когда он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Водителя грузовика проверили на состояние опьянения и выяснили, что в момент аварии он был трезв.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Еще новость по теме: Под Одессой водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода

На трассе Одесса – Рени разбился водитель Volkswagen Passat

А около часа ночи 3 декабря на трассе Одесса – Рени погиб в ДТП водитель автомобиля Volkswagen Passat – он врезался в грузовик.

ДТП на трассе Одесса-Рени 3 декабря 2023

Полицейские установили, что житель Татарбунарской громады двигался на легковом авто в сторону города Рени, но, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнуся с грузовым автомобилем DAF под управлением жителя Днепра.

В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.

Проверка водителя грузовика на состояние опьянения показала, что он был трезв.

По факту ДТП начато уголовное производство. Следственные действия продолжаются, сообщили в Белгород-Днестровском райотделе полиции.

Читайте также: На трассе Одесса-Рени произошло лобовое столкновение: есть пострадавшие

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить