На дорогах Одесской области погибли пешеход и водитель легковушки

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Под Одессой автоцистерна задавила пешехода

Смертельное ДТП произошло вечером субботы, 2 декабря, в поселке Хлебодарском под Одессой.

По предварительной информации правоохранителей, водитель грузовика DAF с полуприцепом-цистерной совершил наезд на пешехода, когда он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Водителя грузовика проверили на состояние опьянения и выяснили, что в момент аварии он был трезв.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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На трассе Одесса – Рени разбился водитель Volkswagen Passat

А около часа ночи 3 декабря на трассе Одесса – Рени погиб в ДТП водитель автомобиля Volkswagen Passat – он врезался в грузовик.

Полицейские установили, что житель Татарбунарской громады двигался на легковом авто в сторону города Рени, но, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнуся с грузовым автомобилем DAF под управлением жителя Днепра.

В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.

Проверка водителя грузовика на состояние опьянения показала, что он был трезв.

По факту ДТП начато уголовное производство. Следственные действия продолжаются, сообщили в Белгород-Днестровском райотделе полиции.