Почувають себе добре: в Одесі троє пацієнтів з COVID-19 готуються до виписки

За даними на ранок 5 квітня, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні продовжують перебувати 15 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 11 жінок і 4 чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Із загальної кількості пацієнтів три людини знаходяться у важкому стані, при цьому не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легень. Дев’ять пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє – в задовільному стані, готуються до виписки, у них взяті контрольні ПЛР. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.

Всі пацієнти з встановленим діагнозом COVID-19 знаходяться під медичним наглядом, в тому числі і ті, які перебувають на самоізоляції вдома. Забезпечуються виявлення, обстеження та контроль стану здоров’я контактних осіб.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 23 людини з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, на 10:00 5 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 26 випадків COVID-19. Нових випадків захворювання в регіоні за останню добу не зареєстровано.

Фото: Brookings

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!