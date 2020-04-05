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Новости Одессы и Одесской области

Почувають себе добре: в Одесі троє пацієнтів з COVID-19 готуються до виписки

Почувають себе добре: в Одесі троє пацієнтів з COVID-19 готуються до виписки

За даними на ранок 5 квітня, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні продовжують перебувати 15 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 11 жінок і 4 чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Із загальної кількості пацієнтів три людини знаходяться у важкому стані, при цьому не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легень. Дев’ять пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості, троє – в задовільному стані, готуються до виписки, у них взяті контрольні ПЛР. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.

Всі пацієнти з встановленим діагнозом COVID-19 знаходяться під медичним наглядом, в тому числі і ті, які перебувають на самоізоляції вдома. Забезпечуються виявлення, обстеження та контроль стану здоров’я контактних осіб.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 23 людини з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, на 10:00 5 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 26 випадків COVID-19. Нових випадків захворювання в регіоні за останню добу не зареєстровано.

Фото: Brookings

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