Мобилизация в Украине: будет ли отсрочка по уходу за родственником?

Мобилизация в Украине: будет ли отсрочка по уходу за родственником?

В связи с ужесточением мобилизации ТЦК будут проверять военнообязанных, действительно ли они имеют право на отсрочку по уходу за больными родственниками. Кто подлежит проверке и как получить отсрочку?

Кто подлежит проверке

  1. Лица, занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и (или) своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа) – при определенных условиях), которые по заключению МСЭК или ВКК нуждаются в постоянном уходе.
  2. Лица, у которых один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать.
  3. Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства).

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В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

Как получить отсрочку

  1. Военнообязанным, осуществляющим уход, надо обратиться в местный территориальный центр комплектования (военкомат) с заявлением.
  2. К заявлению прилагается письменное заявление лица, нуждающегося в уходе. В произвольной форме указываются идентификационный код и подтверждается отсутствие других лиц, которые могут осуществлять постоянный уход.
  3. ТЦК должен проверить пребывание такого военнообязанного на военном учете, семейные связи военнообязанного и лица, нуждающегося в уходе, наличие других зарегистрированных (задекларированных) лиц по адресу места жительства с помощью различных реестров.

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