Одесситам приходят повестки по электронной почте: что говорят в ТЦК

Как отметила журналистка Ольга Серая, в документе упоминаются «военные комиссариаты», которые уже несколько лет как были ликвидированы, и нет никакой актуальной информации о месте явки.

Одесский областной ТЦК и СП опровергли любую причастность к этим сообщениям. Ведомство предположило, что фальшивые письма могут быть частью информационной кампании российских спецслужб.

В частности, отмечено, что сообщения содержат русизмы и устаревшую терминологию, которая не соответствует современному законодательству Украины. Согласно информации, предоставленной ТЦК, с 2022 года система военных комиссариатов в Украине была заменена на ТЦК и СП в соответствии с Законом Украины № 1357-IX от 30 марта 2021 года.

Как не стать жертвой мошенников

Официальные сообщения с мобилизацией поступают через государственный домен системы связи Министерства обороны Украины — «post.mil.gov.ua». Фальшивые — с адреса «[email protected]».