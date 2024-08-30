Новости Одессы и Одесской области

Одесситам приходят повестки по электронной почте: что говорят в ТЦК

Одесситам приходят повестки по электронной почте: что говорят в ТЦК

В Одесской области зафиксировали случаи рассылки электронных писем, которые якобы поступают от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Один из местных медиа-ресурсов получил такое мобилизационное сообщение на свой официальный электронный ящик.

Как отметила журналистка Ольга Серая, в документе упоминаются «военные комиссариаты», которые уже несколько лет как были ликвидированы, и нет никакой актуальной информации о месте явки.

повестка по почте

Одесский областной ТЦК и СП опровергли любую причастность к этим сообщениям. Ведомство предположило, что фальшивые письма могут быть частью информационной кампании российских спецслужб.

В частности, отмечено, что сообщения содержат русизмы и устаревшую терминологию, которая не соответствует современному законодательству Украины. Согласно информации, предоставленной ТЦК, с 2022 года система военных комиссариатов в Украине была заменена на ТЦК и СП в соответствии с Законом Украины № 1357-IX от 30 марта 2021 года.

Как не стать жертвой мошенников

Официальные сообщения с мобилизацией поступают через государственный домен системы связи Министерства обороны Украины — «post.mil.gov.ua». Фальшивые — с адреса «[email protected]».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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