О ценах, повестках и тарифах: какие изменения ждут нас в июле?

На что могут вырасти цены?

В июне этого года Верховная Рада принялы за основу проект Закона по акцизному налогу о повышении ставок акцизного налога на топливо до действующего в Евросоюзе уровня.

Повышение акцизов планируется проводить постепенно в течение пяти лет. Общий рост будет составлять от 34% до 136% от нынешнего уровня и будет зависеть от типа горючего. Авторы законопроекта ожидают, что благодаря таким изменениям госбюджет во втором полугодии 2024 дополнительно будет получать 1,6 миллиарда гривен ежемесячно.

Поэтому нам следует готовиться к росту цен на горючее уже с 1 июля. Специалисты прогнозируют подорожание бензина на 1,5 гривны за литр, дизтоплива – на две гривны за литр. Ввиду того, что расходы на топливо являются составной частью формирования стоимости всех товаров, можно ожидать также повышения цен на полках магазинов.

Однако если упомянутый законопроект не будет принят в целом и подписан Президентом, действие его положений будет перенесено на более поздние сроки.

Когда повестки будут отправлять по почте?

16 июля истекает срок для уточнения военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами. Следовательно, изменится способ вручения повесток. До сих пор их вручали только лично. Повестка считалась врученной, если человек поставил подпись.

После 16 июля ТЦК смогут присылать повестки по почте заказным письмом. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, даже если человек отказался получить заказное письмо и засвидетельствовал это подписью, считается, что повестка вручена. Если адресата не было на месте физически, запустится механизм административного правонарушения.

Дмитрий Лазуткин добавил, что QR-код (кьюар-код), появившийся в июне в приложении «Резерв+», можно демонстрировать по требованию представителей ТЦК, полиции, а также пограничной службы. Отправка повесток через это приложение не предусмотрена.

Газеты и журналы читаем на украинском

16 июля 2024 года вступает в силу норма Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который касается использования государственного языка в сфере печатных медиа, в том числе местных.

Теперь все печатные медиа в Украине обязаны выходить только на государственном языке. Остается право на распространение по подписке печатных медиа, выданных на других языках при условии, что есть возможность подписки на такое же издание на государственном, говорится в сообщении Уполномоченного по защите украинского языка.

На торговых прилавках, в местах распространения прессы процент печатного медиа на государственном языке не должен быть менее 50%.

Исключение составляют печатные средства массовой информации, издаваемые на крымскотатарском языке или на других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке Европейского Союза, а также научные издания, язык которых регулируется отдельной статьей языкового закона.

Напомним, нормы статьи 25 Закона для печатных общегосударственных медиа вступили в силу 16 января 2022 года.

Кто сможет бесплатно приобрести книги?

В июне Президент подписал Закон, предусматривающий предоставление государственной помощи на приобретение книг. Таким образом, законодатели планируют поддержать распространителей книжной продукции.

Так, с 1 июля достигшие 18-летнего возраста (начиная с 1 января 2024 года) имеют право получить соответствующий сертификат. Услуга станет доступна в приложении «Дія». Речь идет о сумме примерно в 900 гривен, за которую можно будет купить печатные, электронные, аудиокниги, а также издания для людей с нарушениями зрения.

«Остались формальности: постановление КМУ, определяющее порядок предоставления помощи. И тогда 370 миллионов гривен, выделенных в бюджете на эту программу, имеют шансы с карточек 18-летних счастливчиков, которые получат книги на украинском языке по собственному выбору, пополнить счета украинских издателей. Они за эти средства выдадут дополнительно 1,5-2 миллиона экземпляров», – прокомментировала директор Украинского института книги Александра Коваль.

Впоследствии с 1 января года, наступающего после года прекращения или отмены военного положения, такие сертификаты будут доступны при рождении ребенка для одного из родителей или других законных его представителей.

Станут ли реже выключать свет?

В июле обновят перечень объектов критической и социально важной инфраструктуры, на которых не будут выключать свет. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По его словам, во многих областях из перечня объектов критической и социально важной инфраструктуры уже изымаются объекты. Часть из них снабжают генераторами.

«Понятно: чем больше в перечне объектов критической инфраструктуры, тем большее бремя ограничений приходится на потребителей вне перечня», – пояснил глава ведомства.

Следовательно, после сокращения перечня объектов, не отключающих от питания, при благоприятных условиях обычные потребители могут рассчитывать на уменьшение количества и продолжительности отключений в их домах.

Сколько заплатим за коммуналку?

Напоминаем, недавно выросли тарифы на свет, а в некоторых населенных пунктах повысили квартплату и цены на воду.

Электроэнергия

Уже в июле придут платежки с новыми суммами за электроэнергию. Вместо 2,64 за киловатт-час придется заплатить 4,32 гривны. Домохозяйства с двухзонными счетчиками будут платить вдвое меньше электроэнергии ночью — 2,16 гривны за киловатт.

При этом правительство отмечает, что рыночная цена электричества – вдвое больше. Поэтому вполне возможно очередное повышение, но не в июле.

Газ

А вот тариф на природный газ для большинства потребителей останется неизменным до 30 апреля 2025 включительно. Именно таков срок действия тарифа «Фиксированный», по которому платят 98% потребителей газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». За кубометр газа придется заплатить 7,96 гривны.

Водоснабжение

Тариф на водоснабжение имеет право пересматривать местные власти. Поэтому в мае и июне в некоторых населенных пунктах тарифы на воду выросли довольно существенно – до 40%. Для крупных городов Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод в ближайшие месяцы.

Светлана ШЕВЧУК