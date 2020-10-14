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Сергея Кивалова предлагают лишить звания «Почетный гражданин Одессы»

Сергея Кивалова предлагают лишить звания «Почетный гражданин Одессы»

Инициативная группа одесситов собирает подписи под петицией в Одесский городской совет с требованием лишить Сергея Кивалова звания «Почетный гражданин города Одессы».

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Это высокое для горожан звание было торжественно присвоено 15 июня 2004 по ходатайству коллектива Одесской юридической академии. Также вместе с званием Сергею Кивалову были предоставлены льготы и привилегии, предусмотренные Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города Одессы»:

  • бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршрутных такси и такси);
  • оплата одной путевки в год (с оплатой проезда в санаторий, дом отдыха или иное лечебно-профилактическое учреждение Украины);
  • право на получение из бюджета города доплаты к пенсии в размере минимальной государственной пенсии по достижению пенсионного возраста;
  • ритуальные почести и установление надгробья.

По мнению инициативной группы, звание «Почетный гражданин города Одессы» присваивается горожанам, имеющим выдающиеся заслуги и внесшим большой личный вклад в развитие города Одессы, его экономику, культуру, искусство, науку, здравоохранение, образование, спорт и другие виды деятельности, чья многолетняя производственная, благотворительная, просветительская, общественная и другая деятельность получила широкое признание жителей города Одессы. Увы, деятельность Сергея Кивалова не подпадает ни под одно из определений положения. А недавний скандал со строительством за счет городской казны частной школы для избранных под видом церковно-приходской школы, стал последней каплей терпения одесситов.

Источник: Подробности

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