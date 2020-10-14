Сергея Кивалова предлагают лишить звания «Почетный гражданин Одессы»

Это высокое для горожан звание было торжественно присвоено 15 июня 2004 по ходатайству коллектива Одесской юридической академии. Также вместе с званием Сергею Кивалову были предоставлены льготы и привилегии, предусмотренные Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города Одессы»:

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршрутных такси и такси);

оплата одной путевки в год (с оплатой проезда в санаторий, дом отдыха или иное лечебно-профилактическое учреждение Украины);

право на получение из бюджета города доплаты к пенсии в размере минимальной государственной пенсии по достижению пенсионного возраста;

ритуальные почести и установление надгробья.

По мнению инициативной группы, звание «Почетный гражданин города Одессы» присваивается горожанам, имеющим выдающиеся заслуги и внесшим большой личный вклад в развитие города Одессы, его экономику, культуру, искусство, науку, здравоохранение, образование, спорт и другие виды деятельности, чья многолетняя производственная, благотворительная, просветительская, общественная и другая деятельность получила широкое признание жителей города Одессы. Увы, деятельность Сергея Кивалова не подпадает ни под одно из определений положения. А недавний скандал со строительством за счет городской казны частной школы для избранных под видом церковно-приходской школы, стал последней каплей терпения одесситов.

Источник: Подробности