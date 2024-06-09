Почему трассу Одесса – Рени хотят расширить?

Почему трассу Одесса – Рени хотят расширить?

В Одесской области планируется расширить автодорогу Одесса – Рени для обеспечения более комфортного проезда легкового транспорта через пункты пропуска.

Об этом заявил накануне на пресс-конференции глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Как отметил глава Одесской ОВА, целью этого проекта является улучшение инфраструктуры для удобного передвижения туристов и решение вопросов с очередями на пограничных пунктах.

«Для обеспечения комфортного передвижения туристов планируется улучшить инфраструктуру, в частности, для решения вопросов с очередями на пограничных пунктах. В планах – расширение дорог. Мы хотим, чтобы пограничники проверяли грузовики на специальных местах, чтобы обеспечить бесперебойное движение легкового транспорта», – сказал Кипер.

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Он также отметил, что количество желающих отдохнуть в Одесской области в этом году «значительно превышает ожидания». И первое место по популярности занял Измаильский район, дорога к которому проходит именно через пункты пропуска на трассе Одесса – Рени, «где и собираются безумные очереди».

Напомним, о намерении расширить международную трассу Одесса – Рени сообщалось еще весной 2023 года. Тогда Автодор заявлял, что из-за войны автомагистраль уже не справляется с потоком транспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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