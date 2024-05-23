На границе с Молдовой «уклонисты» бросают автомобили и фуры – фотофакт

В Одесской области, в районе пункта пропуска Паланка на границе Украины и Молдовы, «уклонисты» бросают свои авто прямо на трассе, дабы иметь возможность незаконно пересечь границу.
Показательные фото обнародовал сегодня у себя в Facebook городской голова Килии Вячеслав Чернявский.
Как можно заметить, на обочине стали оставлять не только легковые автомобили, но и фуры, которых собралось уже достаточно много.
«Люди остановитесь! Не убегайте из дома! Уже и грузовики стоят…» – комментирует Чернявский.
Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силузакон о мобилизации, согласно которому военнообязанные украинцы в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные.