Новости Одессы и Одесской области

На границе с Молдовой «уклонисты» бросают автомобили и фуры – фотофакт

На границе с Молдовой «уклонисты» бросают автомобили и фуры – фотофакт

В Одесской области, в районе пункта пропуска Паланка на границе Украины и Молдовы, «уклонисты» бросают свои авто прямо на трассе, дабы иметь возможность незаконно пересечь границу.

Показательные фото обнародовал сегодня у себя в Facebook городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Как можно заметить, на обочине стали оставлять не только легковые автомобили, но и фуры, которых собралось уже достаточно много.

На трассе у Паланки бросают авто и фуры

«Люди остановитесь! Не убегайте из дома! Уже и грузовики стоят…» – комментирует Чернявский.

Беглецы бросают свои авто прямо на трассе

Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силузакон о мобилизации, согласно которому военнообязанные украинцы в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней должны обновить учетные данные.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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