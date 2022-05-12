Почему россия так упорно и не считаясь с жертвами лезет на Змеиный?

В армии агрессоров считают контроль над островом Змеиный ключом к Одесской области (а именно — к бессарабской ее части) и Приднестровью.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Враг хочет разместить на острове системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной разведки. Необходимость в этом возникла после уничтожения ВСУ в районе Змеиного ракетного крейсера «Москва», который и выполнял ранее все эти функции.

Без такого прикрытия россияне не могут высадить морской десант в Бессарабии, чтобы соединиться со своими силами в Приднестровье и потом атаковать Одессу.

«Если ВСУ огневым контролем не допустит размещения на острове Змеиный российских систем ПВО дальнего радиуса действия, российская группировка войск в непризнанном Приднестровье будет вести себя очень тихо и не пойдет в наступление против Украины.» — говорит Олег Жданов.

Поэтому не допустить размещения российских сил на Змеином сейчас одна из первейших военных задач для сил обороны Одесской области.

«Все будет зависеть от ситуации вокруг острова Змеиный. Он стал ключевым опорным пунктом для попыток продвижения русских войск в Бессарабию. Если мы огненным контролем удерживаем остров, чтобы там не разместились системы ПВО дальнего радиуса действия, тогда у нас будет более контролируемая ситуация и в Бессарабии, и в Одесской области. И тогда группа войск в Приднестровье будет вести себя очень тихо, особенно в отношении Украины», – объяснил военный эксперт.

Змеиный после уничтожения «Москвы» стал важен для оккупантов, потому что в составе Черноморского флота РФ не осталось ни одного корабля, который имел бы такую мощную систему противовоздушной обороны и радиолокационное оборудование, как крейсер Москва.

Отметим, что пока наши защитники успешно справляются с задачей по недопущению размещения сил противника на острове, держат его под огневым контролем и успешно уничтожают врага: