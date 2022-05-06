На острове Змеином удачно отработал «Байрактар»: опубликовано видео

Оперативное командование «Юг» опубликовало у себя в Facebook видео, на котором представлено, как беспилотник «Байрактар» уничтожает позиции российских войск на острове Змеином.
«Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск для нашей ПОБЕДЫ»,
– сказано в комментарии к видео.
А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в небе над Одесской областью наши силы противовоздушной обороны сбили очередную вражескую ракету.
«Одесчина. «Минус» очередная вражеская ракета»,
– написал Братчук.
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Фото: скриншот с видео