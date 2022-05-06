На острове Змеином удачно отработал «Байрактар»: опубликовано видео

Война, день 72-й: что происходит на фронте? Оперативная информация по состоянию на утро 06 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 05 мая Главные темы: ЕС предлагает ряд новых жестких санкций против России. Еврокомиссия намерена заморозить импорт нефти до конца года. Против этого выступают Венгрия, Чехия и Словакия. Китай подверг критике США за то, что они обвиняют и очерняют его позицию по войне в Украине. Война в Украине – главная тема на переговорах Франции и Индии. ПОДРОБНЕЕ