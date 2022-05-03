ВМС Украины показали, как «Байрактары» зачищают остров Змеиный от оккупантов

Остров Змеиный относится к Одесской области. Сейчас он захвачен российскими войсками. Но украинские Военно-морские силы делают так, что наши земля и даже вода «горят» под оккупантами.

На странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в facebook появилось видео о том, как наши защитники с помощью беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» очищают украинские землю и море от российских захватчиков.

«Вашему вниманию новый сериал от Военно-Морских Сил ВС Украины. «Змеиный. Точка невозврата решиста». От режиссеров культового сериала «Чернобаевка», — сказано в подписи к видеоролику.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Змеиного были уничтожена два российских катера.