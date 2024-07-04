Побит ли в Одессе температурный рекорд?

Об этом сообщает сегодня Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

В то же время, как отмечается, температурный рекорд пока что не побит.

Согласно данным многолетних значений 3 июля минимальная температура воздуха – 8,9°С была зафиксирована в 1964 году, а максимальная – 35,6°С наблюдалась в 1939 году.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как спастись от солнечного удара.

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Фото Марии Котовой