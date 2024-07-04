Чи побито в Одесі температурний рекорд?

У середу, 3 липня 2024 року, середня добова температура повітря в Одесі була на 4 градуси вищою за норму і становила 31°С.
Про це повідомляє сьогодні Телеграм-канал одеської мерії «Одеса Офіційно».
Водночас, як зазначається, температурний рекорд поки що не побитий.
За даними багаторічних значень 3 липня мінімальна температура повітря – 8,9°С було зафіксовано 1964 року, а максимальна – 35,6°С спостерігалася 1939 року.
Раніше «Одеське життя» розповідала, як врятуватися від сонячного удару.
Ви також можете дізнатися, як харчуватися й одягатися в спеку, а також як зберегти прохолоду в будинку за відсутності кондиціонера.
Фото Марії Котової