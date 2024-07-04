Чи побито в Одесі температурний рекорд?

Штормове попередження: одеситам обіцяють грозовий четвер За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 4 липня 2024 року, протягом доби в Одесі та місцями на Одещині очікується гроза, а під час грози – шквальний вітер до 15-20 м/с, а по області – навіть град. Оголошено штормове попередження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На одеситів чекає гаряча середа – прогноз синоптиків За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 3 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде сухо і дуже спекотно. Повітря може прогрітися до 35°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Україна стала однією з “найгарячіших” країн Європи: коли спаде спека Україна стала однією з найспекотніших у Європі і сьогодні, 2 липня, у більшості регіонів температура повітря сягне пекучих позначок +32-37 градусів за Цельсієм. Хвилі розпеченого повітря надходять до нас із найгарячішого регіону – Аравії і спека цього тижня ще триватиме. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ