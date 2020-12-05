Когда-то давно пиротехника казалась диковиной, а теперь мы чуть ли не каждый день видим разноцветные огни в небе. Мы отмечаем именины, свадьбы, Новый год, и порой выбрать для своего праздника фейерверк становится непростым заданием. Мы подготовили для вас несколько простых советов, которые помогут при их покупке.

Какие бывают виды фейерверков?

Если вы хотите классический фейерверк, который поднимается высоко в небо и распускается там, вам подойдут: ракеты, римские свечи и батареи салютов. Хорошим вариантом могут стать фонтаны – они выбрасывают столб золотых, серебряных или разноцветных искр иногда с дополнительными эффектами (шумом, свистом, треском) – которыми принято начинать шоу. Они идеально подойдут тем, кто хочет наслаждаться огненными искрами на уровне глаз.

Некоторые хотят просто пошуметь в честь торжества, для них подойдут петарды или наземные фейерверки. Они не показывают красивые яркие фигуры, не дают разнообразия цветов, но шума и динамичности добавят точно.

Отдельно от всех фейерверков стоят хлопушки. Они, в общем-то, в классическом понимании этого слова, и не фейерверки вовсе, хотя в них есть пиротехнический состав, благодаря которому и выбрасываются из хлопушек конфетти, серпантин или различные сувениры. Эти незамысловатые изделия пользуются также огромной популярностью, ведь могут стать отличным дополнением праздника.

От чего зависит цена на фейерверк?

Если вы выбрали вид фейерверка, следует учесть еще несколько деталей, которые помогут окончательно определиться с покупкой. Имеет смысл сразу определить примерную сумму, которую вы готовы потратить на

пиротехнику, чтобы понять, в каком ценовом диапазоне следует выбирать. Ниже мы навели несколько параметров, от которых непосредственно зависит цена изделия:

Количество выстрелов. Показывает количество выстрелов, которые будут произведены. Например, у ракет бывает только один заряд, а вот одиночные салюты нужно заряжать каждый отдельно. Характеристика не актуальна для фонтанов, так как принцип их действия основан на горении и выбросе искорок, а не на выбросе зарядов.

Показывает количество выстрелов, которые будут произведены. Например, у ракет бывает только один заряд, а вот одиночные салюты нужно заряжать каждый отдельно. Характеристика не актуальна для фонтанов, так как принцип их действия основан на горении и выбросе искорок, а не на выбросе зарядов. Калибр. Мощность фейерверка или салюта определяется не только количеством зарядов, но их калибром – внутренним диаметром ствола изделия. Чем больше калибр, тем мощнее и разнообразнее заряд в нём.

Мощность фейерверка или салюта определяется не только количеством зарядов, но их калибром – внутренним диаметром ствола изделия. Чем больше калибр, тем мощнее и разнообразнее заряд в нём. Время работы и интервал между зарядами. Время работы показывает, как долго фейерверк будет вас радовать. При выборе фейерверка обращайте внимание не только на общее время работы, но и на интервал между выстрелами.

Время работы показывает, как долго фейерверк будет вас радовать. При выборе фейерверка обращайте внимание не только на общее время работы, но и на интервал между выстрелами. Цвет. Современные фейерверки позволяют выбирать практически любые цвета в римских свечах, ракетах, фестивальных шарах, батареях салютов и комбинированных салютах. Выбор цвета есть даже у фонтанов.

Покупайте петарды, салюты, фейерверки в специализированных магазинах

Не покупайте фейерверки в непонятных местах или с рук, а только в специализированных магазинах. Не забывайте у продавца проверить сертификат соответствия.

Все товары, легально ввезенные в Украину, имеют сертификаты соответствия. Вы имеете полное право попросить продавца показать вам этот сертификат.

После того, как вы выбрали и купили фейерверк своей мечты, не забывайте о технике безопасности. Основные правила вам должен рассказать продавец, либо вы можете прочитать их в инструкции, которая идёт в комплекте с салютом.

Пиротехника от CLASSIC FIREWORKS

С 1995 года компания Classic специализируется на продаже пиротехнических изделий оптом и в розницу. Они предлагают огромный ассортимент как бытовых, так и профессиональных салютных установок для различных мероприятий. В магазинах компании можно найти фейерверки, салюты, петарды, ракеты, шутихи, цветные дымы и римские свечи.

За салюты на 10 выстрелов просят от 40 гривен, а вот, например, установку на 100 зарядов «SPEED BACKGROUND» продают за 780 гривен. Упаковка из 10 классических бенгальских огней здесь стоит 5 гривен, а большие бенгальские огни 30 и 60 см – 19 и 49 гривен.

Магазин компании находится в самом сердце Одессы, возле Привоза, по адресу Пантелеймоновская, 99.

График работы: с 8:00 до 20:00 – без выходных.

Так же у компании имеется интернет магазин, где можно сделать заказ не выходя из дому.

Компания «Classic» рекомендует внимательно читать и выполнять инструкцию на этикетке товара, а именно соблюдать все правила предосторожности, не передавать лицам не достигшим 18 лет. И не использовать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения. Здоровье всегда в приоритете!