По одесской Аркадии разгуливал голодный козел (фото)

Необычного жителя заметили в элитном районе Одессы очевидцы и запечатлели на фото.

Об этом сообщили в группе “Подслушано Одесса” в соцсетях.

Так, в Аркадии прохожие к их удивлению заметили козла.

Рогатый зверь исследовал близлежащие альтфатеры. Одесситы предполагают, что питомец был голоден и надеялся найти там что-то перекусить.

Многих горожан это картина позабавила и заставила улыбнуться. При этом горожане признались, что недоумевают, как животное занесло в эти края высоток и люксовый апартаментов с видом на море.

Фото: @odessa_hello

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!