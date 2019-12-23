По одесской Аркадии разгуливал голодный козел (фото)

Необычного жителя заметили в элитном районе Одессы очевидцы и запечатлели на фото.
Об этом сообщили в группе “Подслушано Одесса” в соцсетях.
Так, в Аркадии прохожие к их удивлению заметили козла.
Рогатый зверь исследовал близлежащие альтфатеры. Одесситы предполагают, что питомец был голоден и надеялся найти там что-то перекусить.
Многих горожан это картина позабавила и заставила улыбнуться. При этом горожане признались, что недоумевают, как животное занесло в эти края высоток и люксовый апартаментов с видом на море.
Фото: @odessa_hello
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