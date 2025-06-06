Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Подключение инклюзивных объектов пляжа к сетям водоснабжения провели специалисты КП «Побережье Одессы».
Согласно технической документации, выданной филиалом «Инфоксводоканал», были учтены необходимые объемы водопотребления всех объектов социального назначения (раздевалки, душевые, общественные туалеты), проложена новая сеть водоснабжения и частично заменены существующие коммуникации.
В мае были выполнены работы по прокладке централизованной сети водоснабжения, а в начале июня к проложенному водопроводу были подключены внутренние сети инклюзивного пляжа «Дельфин» и обеспечена подача воды в тестовом режиме на социальные объекты пляжа.
Напомним, Одесская областная военная администрация указом от 27 мая 2025 года установила особый режим доступа к пляжу «Дельфин» и запретила там любые строительные работы на период действия военного положения.
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