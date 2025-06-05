По словам Олега Кипера, улучшение погоды в Одесской области дает старт оздоровительному сезону. Он отметил, что Одесской ОГА уже согласовано открытие всего 12 пляжных зон, из которых 11 находятся непосредственно в Одессе.

Для посетителей стали доступными следующие пляжи в Одессе:

Центральный городской пляж;

Инклюзивный пляж Безграничный;

Буфет на Малом Фонтане;

Гранд Петтин;

Итака;

Куба;

пляж Калетон;

муниципальный пляж Чайка;

Сигал Бич;

Муниципальный пляж Курортный;

Паблик.

Кроме одесских локаций, для отдыха открыли один пляжный участок в Измаильском районе, а именно в поселке Приморском. Глава ОГА заверил, что список доступных пляжей будет дополняться по мере прохождения соответствующих проверок.

Олег Кипер также отметил правила безопасности, которые необходимо соблюдать. В частности, запрещено пребывание людей у моря во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, а также во время шторма силой от двух баллов.

Читайте также: