Первый день лета в Одессе, бадминтон
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По словам Олега Кипера, улучшение погоды в Одесской области дает старт оздоровительному сезону. Он отметил, что Одесской ОГА уже согласовано открытие всего 12 пляжных зон, из которых 11 находятся непосредственно в Одессе.

Для посетителей стали доступными следующие пляжи в Одессе:

  • Центральный городской пляж;
  • Инклюзивный пляж Безграничный;
  • Буфет на Малом Фонтане;
  • Гранд Петтин;
  • Итака;
  • Куба;
  • пляж Калетон;
  • муниципальный пляж Чайка;
  • Сигал Бич;
  • Муниципальный пляж Курортный;
  • Паблик.

Кроме одесских локаций, для отдыха открыли один пляжный участок в Измаильском районе, а именно в поселке Приморском. Глава ОГА заверил, что список доступных пляжей будет дополняться по мере прохождения соответствующих проверок.

Олег Кипер также отметил правила безопасности, которые необходимо соблюдать. В частности, запрещено пребывание людей у моря во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, а также во время шторма силой от двух баллов.

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