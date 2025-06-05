По словам Олега Кипера, улучшение погоды в Одесской области дает старт оздоровительному сезону. Он отметил, что Одесской ОГА уже согласовано открытие всего 12 пляжных зон, из которых 11 находятся непосредственно в Одессе.
Для посетителей стали доступными следующие пляжи в Одессе:
- Центральный городской пляж;
- Инклюзивный пляж Безграничный;
- Буфет на Малом Фонтане;
- Гранд Петтин;
- Итака;
- Куба;
- пляж Калетон;
- муниципальный пляж Чайка;
- Сигал Бич;
- Муниципальный пляж Курортный;
- Паблик.
Кроме одесских локаций, для отдыха открыли один пляжный участок в Измаильском районе, а именно в поселке Приморском. Глава ОГА заверил, что список доступных пляжей будет дополняться по мере прохождения соответствующих проверок.
Олег Кипер также отметил правила безопасности, которые необходимо соблюдать. В частности, запрещено пребывание людей у моря во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, а также во время шторма силой от двух баллов.
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