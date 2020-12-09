Новости Одессы и Одесской области

Одесситам рассказали, как платить за отопление

Одесситам рассказали, как платить за отопление

Батареи в наших квартирах потеплели давно, а значит, пришло время платить за услугу. Но узнать, сколько же мы должны за отопление, пока не так легко. Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» все еще не восстановило раздел личный кабинет на своем официальном сайте. В связи с этим горожанам будут рассылать «традиционные» бумажные квитанции за отопление, сказано в официальном сообщении КП «ТГО».

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Напомним, в начале 2019 года произошло внешнее вмешательство в работу информационной системы ТГО. Уголовное дело по этому факту уже в суде. По данным тепловиков, в информационную систему придется добавить большой объем данных: справочники персонала, картотеку абонентов, договоры, адреса домов, привязку персонала к договорам и объектам, расчеты, отчетность и т.п.

Пока эти работы выполняются, счета на оплату услуг по отоплению абонентам будут предоставлять в бумажном виде.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в Единый информационный центр по телефону (048) 705-61-00 или в абонентские отделы:

  • Суворовский район: (048) 711-36-51,
    (048) 711-98-52, (048) 705-64-11;
  • Малиновский район: (048) 705-61-19, (048) 705-61-11, (048) 705-61-08, (048) 705-61-09, (048) 705-64-10;
  • Киевский район: (048) 705-64-03, (048) 705-64-04, (048) 705-64-05, (048) 705-64-07, (048) 705-61-12, (048) 705-61-21;
  • Приморский район: (0482) 63-84-53, (0482) 34-01-12, 34-01-13, (048) 705-61-47.

Также можно связаться с КП «ТГО» по электронной почте stz@teplo.od.ua или написать на страницу компании в Фейсбуке.

Ранее мы публиковали: Кому в Одессе помогут оплатить отопление?

Отопление подорожает, а платить придется круглый год?

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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