Как в Одессе заплатить за отопление: подробные рекомендации

Все расскажут по телефону

Систему расчета программисты предприятия восстановили. А затем «ТГО» решило расторгнуть договор с ГЕРЦ, отказавшись от услуг по печати квитанций и их доставке. В результате платежки за тепло пришли к одесситам только в июле – августе. А к некоторым пока что вообще не пришли. К тому же личный кабинет на сайте «Теплоснабжения города Одессы» на сегодняшний день по-прежнему не работает. А из-за коронавирусного карантина абонентские службы предприятия посетителей не принимают.

Вопросы: как узнать о задолженностях и на какой расчетный счет платить – мы задали непосредственно специалистам предприятия. И вот что нам сообщили.

Получить необходимую информацию о начислении, перерасчете и услугах теплоснабжения можно, позвонив в Единый информационный центр КП «Теплоснабжение города Одессы» по телефону: (048) 705-61-00.

Можно также по телефону связаться и с районными абонотделами:

Суворовский – (048) 705-61-33, 701-32-26, 700-42-08;

Малиновский – (048) 705-64-10, 705-61-05, 705-61-19;

Киевский – (048) 705-64-07, 705-61-21, 705-61-12;

Приморский – (048) 705-64-09, 705-64-06, 63-84-53.

Личные счета не менялись

Если квитанции так и не дошли, при оплате в банке необходимо предоставить кассиру следующую информацию:

• Получатель платежа – КП «Теплоснабжение города Одессы»;

• Код ЄДРПОУ – 34674102;

• Расчетный счет – № UA4032884500000260373011416451 в АТ «Ощадбанк»;

• МФО – 328845.

Не забудьте также указать:

• свой адрес;

• фамилию, имя, отчество;

• номер личного счета.

Личные счета не менялись – заверили нас в теплоснабжающем предприятии. По предоставлении кассиру правильных данных оплата будет засчитана и отражена на личном счете потребителя.

Ранее сообщалось, что уже в сентябре существенно подорожает газ.