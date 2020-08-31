Как в Одессе заплатить за отопление: подробные рекомендации

Все расскажут по телефону
Систему расчета программисты предприятия восстановили. А затем «ТГО» решило расторгнуть договор с ГЕРЦ, отказавшись от услуг по печати квитанций и их доставке. В результате платежки за тепло пришли к одесситам только в июле – августе. А к некоторым пока что вообще не пришли. К тому же личный кабинет на сайте «Теплоснабжения города Одессы» на сегодняшний день по-прежнему не работает. А из-за коронавирусного карантина абонентские службы предприятия посетителей не принимают.
Вопросы: как узнать о задолженностях и на какой расчетный счет платить – мы задали непосредственно специалистам предприятия. И вот что нам сообщили.
Получить необходимую информацию о начислении, перерасчете и услугах теплоснабжения можно, позвонив в Единый информационный центр КП «Теплоснабжение города Одессы» по телефону: (048) 705-61-00.
Можно также по телефону связаться и с районными абонотделами:
- Суворовский – (048) 705-61-33, 701-32-26, 700-42-08;
- Малиновский – (048) 705-64-10, 705-61-05, 705-61-19;
- Киевский – (048) 705-64-07, 705-61-21, 705-61-12;
- Приморский – (048) 705-64-09, 705-64-06, 63-84-53.
Личные счета не менялись
Если квитанции так и не дошли, при оплате в банке необходимо предоставить кассиру следующую информацию:
• Получатель платежа – КП «Теплоснабжение города Одессы»;
• Код ЄДРПОУ – 34674102;
• Расчетный счет – № UA4032884500000260373011416451 в АТ «Ощадбанк»;
• МФО – 328845.
Не забудьте также указать:
• свой адрес;
• фамилию, имя, отчество;
• номер личного счета.
Личные счета не менялись – заверили нас в теплоснабжающем предприятии. По предоставлении кассиру правильных данных оплата будет засчитана и отражена на личном счете потребителя.
Ранее сообщалось, что уже в сентябре существенно подорожает газ.