Часть одесситов 29 июля до вечера остались без света (адреса)

Часть одесситов 29 июля до вечера остались без света (адреса)

В понедельник, 29 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы, в связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Люстдорфская дорога, 152/3,5,6,
  • просп. Академика Глушко, 6б.

Работы до 19:00:

  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • Симоненко, 1, 11, 62,
  • просп. Свободы, 52.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • ул. Четвертая, 38-52 (четные),
  • переулок Оранжерейный, 1-16
  • Агрономическая, 60-84 (четные), 93-117 (нечетные), 86-92.

Напомним, сегодня, 29 июля, в Одессе и области будет действовать только одна очередь отключений электроэнергии и только в пик вечернего потребления.

 

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