Часть одесситов 29 июля до вечера остались без света (адреса)

В понедельник, 29 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы, в связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Люстдорфская дорога, 152/3,5,6,
- просп. Академика Глушко, 6б.
Работы до 19:00:
- переулок Загородный, 9,
- переулок Кошевого, 5/В,
- Симоненко, 1, 11, 62,
- просп. Свободы, 52.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- ул. Четвертая, 38-52 (четные),
- переулок Оранжерейный, 1-16
- Агрономическая, 60-84 (четные), 93-117 (нечетные), 86-92.
Напомним, сегодня, 29 июля, в Одессе и области будет действовать только одна очередь отключений электроэнергии и только в пик вечернего потребления.