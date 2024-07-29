Частина одеситів 29 липня до вечора залишилися без світла (адреси)

Частина одеситів 29 липня до вечора залишилися без світла (адреси)

У понеділок, 29 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Люстдорфська дорога, 152/3,5,6,
  • просп. Академіка Глушка, 6б.

Роботи до 19:00:

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • Симоненка, 1, 11, 62,
  • просп. Свободи, 52.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • вул. Четверта, 38-52 (парні),
  • пров. Оранжерейний, 1-16
  • Агрономічна, 60-84 (парні), 93-117 (непарні), 86-92.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, в Одесі та області діятиме тільки одна черга відключень електроенергії і тільки в пік вечірнього споживання.

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