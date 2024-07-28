Отключения света 29 июля: ограничений все меньше

Отключения света 29 июля: ограничений все меньше

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в понедельник, 29 июля 2024 года, будет действовать только одна очередь отключений электроэнергии и только в пик вечернего потребления.

Так, одна очередь отключений завтра будет применяться с 16:00 до 23:00 часов.

В остальные часы ограничений не предвидится.

Как сообщалось, сегодня, 28 июля, также будет применяться только одна очередь отключений света в период с 18:00 до 23:00 часов.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа без света в сутки. Но если днем ограничения снимаются и отключения возможны лишь в вечернее время, то время отключения может составить примерно 2 часа.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что благодаря тому, что спала аномальная жара и, соответственно, энергопоребление снизилось, а также вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности, самый сложный период лета позади, и ситуация будет улучшаться (разумеется, в случае отсутствия вражеских атак на энергообъекты).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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