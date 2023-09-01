Подставы на одесских дорогах: полиция ищет пострадавших

В Одессе полицейские разоблачили мошенников, которые с помощью “автоподстав”выманивали деньги у автомобилистов.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Установлено, что для схемы “автоподстав” мошенники использовали два автомобиля – Mercedes-Benz S500L и Volkswagen Passat. Перед «работой» они повредили лакокрасочное покрытие одного из авто, а затем на дороге устраивали имитацию ДТП.
Так, один из автомобилей пристраивался к «жертве» на дороге, пытаясь остаться незаметным для водителя, а другой резко перестраивался, провоцируя «жертву» на резкий маневр.Таким образом, искусственно создавалась имитация ДТП. В дальнейшем мошенники указывали «виновному» водителю на повреждения на автомобиле, к которым он на самом деле не имел отношения.После водителю угрожали созданием дальнейших «проблем» и за определенную плату предлагали «решить вопрос»
Для маскировки мошенники меняли на машинах регистрационные номера, а для давления и устрашения «жертвы» – одевались в деловые костюмы и представлялись работниками государственных органов.
Полиция уже обнаружила и изъяла несколько поддельных номеров, а также другие предметы, которые могут иметь важное значение для расследования.
В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Жертв и свидетелей мошеннической схемы просят сообщить об этом в полицию по номерам:
- 048 779 42 52
- 093 216 70 25
- или на спецлинию «102».
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