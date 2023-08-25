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До 5 лет за феерверки в Одессе: что произошло на День Государственного флага в городе?

До 5 лет за феерверки в Одессе: что произошло на День Государственного флага в городе?

В Одессе полицейские разоблачили правонарушителя, который на 10-й станции Большого Фонтана запустил фейерверк на День Государственного флага — 23 августа вечером. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Салют на 10-й станции Большого Фонтана запустил 25-летний житель Одесского района. Он пояснил, что получил заказ на организацию праздника с использованием салютной установки, которую выполнил.

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При осмотре места совершения правонарушения полицейские изъяли отработанное пиротехническое средство для запуска салютов с 25 отверстиями и 3 гильзы к ним с признаками горения.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 296 – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью – Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит наказание в виде штрафа от 17000 до 34000 гривен или ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что 61-летний водитель легкового Renault погиб в ДТП, которое произошло утром 24 августа у въезда в пгт Ширяево в Березовском районе.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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