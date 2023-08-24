В Одесской области легковой автомобиль врезался в дерево: есть жертвы (фото)

61-летний водитель легкового Renault погиб в ДТП, которое произошло утром 24 августа у въезда в пгт Ширяево в Березовском районе. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Автомобилист не справился с управлением и взлетел с дороги, после чего машина врезалась в дерево.

Следственная группа выясняет обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.

16 августа, около десяти часов вечера вблизисела Борисовка Татарбунарской ОТГ Белгород-Днестровского района 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь вдоль озера Сасык, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, в результате чего легковушка упала с обрыва водоем.

Фото: ГУНП в Одесской области