Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области легковой автомобиль врезался в дерево: есть жертвы (фото)

В Одесской области легковой автомобиль врезался в дерево: есть жертвы (фото)

61-летний водитель легкового Renault погиб в ДТП, которое произошло утром 24 августа у въезда в пгт Ширяево в Березовском районе. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Автомобилист не справился с управлением и взлетел с дороги, после чего машина врезалась в дерево.дтп авари авто

Следственная группа выясняет обстоятельства инцидента. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.

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16 августа, около десяти часов вечера вблизисела Борисовка Татарбунарской ОТГ Белгород-Днестровского района 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь вдоль озера Сасык, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, в результате чего легковушка упала с обрыва водоем.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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