На 4 станции Большого Фонтана авто въехало в остановку с людьми (фото)

На Фонтанской дороге столкнулись BMW и Audi. От удара Audi отбросило на трамвайную остановку, на которой в это время пассажиры ожидали трамвай.

Об этом сообщают очевидцы случившейся аварии.

К счастью обошлось без жертв. Люди сумели среагировать и отпрыгнуть.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около половины 12-го дня 10 июля. Сейчас на месте ожидают приезда полиции, которой предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося и определить виновного.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на Таирова авто влетело в остановку – есть пострадавшие

Фото телеграм-канала Избирком