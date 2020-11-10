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В Одессе «Тойота» снесла людей на остановке – подробности аварии (видео)

В Одессе «Тойота» снесла людей на остановке – подробности аварии (видео)

В полиции сообщили подробности сегодняшней аварии в Одессе на проспекте Небесной сотни, где автомобиль «Тойота» на полной скорости влетел в остановку с людьми и травмировал четверых человек.

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По данным областного управления Нацполиции, в ДТП пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 16-летний парень и женщина 48 лет.

По словам водителя «Тойоты» 1971 года рождения, он пытался уйти от столкновения с автомобилем «БМВ» и «принял вправо». В итоге автомобиль зацепил бордюр и вылетел на остановку.

Видео с камер видеонаблюдения возле места аварии подтверждает слова водителя о наличии другого автомобиля. Кроме того, выяснилось, что в момент ДТП водитель «Тойоты» был трезв.

По факту аварии открыто уголовное производство. Идет следствие.

Также Телеграм-канал «Думская» сообщает, что в первые минуты после ДТП на место прибыл волонтер Красного Креста Олег Криворотенко, который оказывал помощь пострадавшим. По его словам, женщины получили травмы ног, а у одной из пострадавших — травма головы.

По словам родственников пострадавших 39-летней женщины и 15-летней девочки, женщину уже прооперировали, сейчас она в стабильном состоянии. Ее дочь получила тяжелые травмы, в том числе открытый перелом ноги. Сейчас ее оперируют.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня вечером, 10 ноября, в Одессе возле ТЦ «Сити-центр» на Таирова легковой автомобиль влетел в остановку. В результате пострадали четыре человека.

Фото: пресс-служба Нацполиции Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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