В Одессе водитель легковушки въехал в остановку и сбежал (видео)

Сегодня утром, 8 января, в Одессе на проспекте Шевченко водитель автомобиля Dodge Ram на ходу зацепил несколько машин, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

Как рассказали в Патрульной полиции, водитель Toyota Corolla сообщил, что во время движения по проспекту в сторону улицы Армейской с его авто столкнулся Dodge Ram, после чего выехал на встречную полосу и выехал на остановку. Покидая место ДТП, водитель Dodge зацепил припаркованный рядом Volkswagen Golf, после чего уехал.

Вскоре патрульные отыскали разбитый Dodge Ram в одном из дворов на улице Армейской.

В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Toyota Corolla.

Подробности произошедшего выясняют следователи.

Напомним, вечером 30 декабря, на проспекте Шевченко в Одессе легковой автомобиль Nissan Almera вылетел с дороги и врезался в открытую площадку «МакДональдса». В ДТП пострадала 31-летняя посетительница заведения – она получила травмы головы, грудной клетки и ушиб позвоночника.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области

Видео: Nataly Goretska