Первую леди Украины госпитализировали из-за коронавируса

Супругу Президента Украины Владимира Зеленского Елену госпитализировали в киевскую связи с коронавирусом.

Об этом утром во вторник, 16 июня, сообщил Офис президента, отметив, что состояние первой леди стабильное.

“Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное”, – сказано в сообщении.

В ОП уточнили, что у самого президента результаты теста на коронавирус негативные.

Напомним, что заболевание у Елены Зеленской диагностировали на прошлой неделе. Владимир Зеленский перешел из-за этого на особы режим работы.

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