Елена Зеленская: что мы знаем о первой леди Украины?

Вот уже год как роль главной женщины страны исполняет Елена Зеленская. До президентства ее супруга о ней мало что было известно. Елена из тех, кто не любит быть в центре внимания. Она редко появлялась на публике и практически не пользовалась соцсетями. И теперь скромная домохозяйка, примерная жена и любящая мать привыкает к всеобщему вниманию. Ей «на ходу» приходится осваивать роль первой леди государства и быть образцом для подражания. Как справляется со своими обязанностями Елена Зеленская?

О себе и своей занятости

– Мне не хватает одиночества. У меня двое детей, поэтому я и раньше изредка оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня и этого лишили – я всегда с охраной. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне хочется тишины, и могут поддержать разговор, когда чувствуют, что это нужно.

О президентском быте

– Дома ничего не изменилось. Как обычно готовлю детям завтрак – омлет, овсянку, сырники. Все бытовые проблемы я решаю самостоятельно. Существуют семейные вопросы, которые я должна решать как мать и жена. И когда в течение недели не находится на это времени, приходится тратить выходные. Это элементарные вещи: заплатить за квартиру, купить ребенку новую одежду, запланировать отпуск, сходить на маникюр.

О жизни в роли первой леди

– Быть первой леди сложно. Я бы хотела заниматься тем, чем я занималась раньше. Я очень серьезно отношусь к новой роли и переживаю, ведь это огромная ответственность. Понимаю, что первая леди может привлечь внимание к решению проблем тех, кто действительно может помочь. Владимир сказал, что я могу выйти из информационного поля и отсутствовать в нем. Честно, я бы хотела отсутствовать. Но есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить.

О социальных проектах

– Я выросла в Кривом Роге, живу в Украине всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду браться за все, не получится ничего. Поэтому решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия. Вот над чем я буду работать.

3 факта из жизни первой леди:

Елена Зеленская – самая молодая первая леди в истории Украины. В этом году ей исполнилось 42 года.

По образованию архитектор, однако по специальности не работала. Она принимала активное участие в творческой деятельности мужа. Помогала придумывать шутки и работала сценаристом студии «Квартал 95».

Владимир и Елена воспитывают двоих детей – четырнадцатилетнюю Александру и пятилетнего Кирилла.

Чем сейчас занимается жена президента:

В начале мая 2020 года Елена Зеленская запустила проект «Велика розмова про безбар’єрність». Его цель – понять, с какими физическими и психологическими барьерами сталкиваются украинцы. Для этого на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский опрос, который продлится до конца июня. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми непреодолимыми, а в дальнейшем – разработать план действий для их устранения.

Напомним, сегодня стало известно, что у Елены Зеленской позитивный тест на коронавирус.

Источники: 1plus1.ua, vogue.ua, focus.ua, elle.ua

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