COVID-19: Зеленский перешел на “удаленку”

Президент Украины Владимир Зеленский перейдет на особый режим работы, который исключает очные встречи и ограничивает круг его общения.
Это связано с тем, что у его супруги Елены Зеленской выявили коронавирус.
Как сообщает Офис президента, у самого главы государства коронавирус не нашли и он может работать. Что касается необходимости самоизоляции, то это не предусмотрено в Конституции Украины. Поэтому Зеленский будет работать по специальному протоколу.
Это значит что в ближайшие дни он будет по работе общаться только с ближайшими помощниками и охраной. Очные встречи , поездки в регионы и участие в массовых мероприятиях — исключаются.
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