Дружина Зеленського отримала позитивний результат тесту на коронавірус

Про це Олена Зеленська повідомила на своїй Facebook-сторінці.⠀

– Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів, – повідомила перша леді.

Як зазначається, Зеленська почуває себе добре, однак перебуває на амбулаторному лікуванні.

– Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні, – додала Олена.

Фото: Максимум

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