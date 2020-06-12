Дружина Зеленського отримала позитивний результат тесту на коронавірус

Дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.
Про це Олена Зеленська повідомила на своїй Facebook-сторінці.⠀
– Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів, – повідомила перша леді.
Як зазначається, Зеленська почуває себе добре, однак перебуває на амбулаторному лікуванні.
– Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні, – додала Олена.
Фото: Максимум