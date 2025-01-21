Выступая в здании Капитолия Конгресса США, Дональд Трамп обошел стороной вопрос российско-украинской войны. При этом президент заявил, что успех его политики будет измеряться не только победами, но и способностью избегать новых конфликтов, подчеркнув стремление к установлению мира.

В фокусе внимания оказались вопросы миграционной политики. Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения на южной границе США, возобновление программы «Оставайтесь в Мексике» и депортацию миллионов нелегальных мигрантов. Также он заявил о планах признать наркокартели террористическими организациями.

В экономической сфере президент пообещал вернуть США статус производственной державы. Среди заявленных инициатив — снижение цен на энергоресурсы, пополнение стратегических резервов и введение новых тарифов для зарубежных стран. Трамп также озвучил амбициозные планы по возвращению контроля над Панамским каналом и отправке астронавтов на Марс. После церемонии президент направился в Сенат, где планирует подписать около 100 первых указов.

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